«Это может разрушить любой план». Гюндоган объяснил, что ему нравится в «Реале»
Отвечая на вопрос, как «Реал Мадрид» расправился с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, Илкай Гюндоган сказал:
«Футбол – это игра моментов. «Сити» больше доминировал, но в итоге «Мадрид» принял правильные решения в решающие моменты.
Что мне нравится в «Реале», так это то, что они никогда не паникуют, даже когда проигрывают 0:1 на 85-й минуте. Это сильное ментальное качество, которое может разрушить любой хороший план».