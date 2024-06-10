Жоау Феликс выбрал двух лучших игроков в мире. Оба играют за «Мадрид»

«Лучший игрок в мире на данный момент? Я могу назвать троих: Килиан Мбаппе, Винисиус и... О нет, на самом деле только два», − со смехом в интервью Nude Project заявил Жоау Феликс.

Таким образом, португалец также поддержал одного из двух игроков, которые претендуют на «Золотой мяч» этого сезона.

Последний сезон Феликс провел в аренде в «Барселоне». Форвард принадлежит «Атлетико», но уже сжег все мосты и маловероятно, что вернется в команду Симеоне. Каталонцы пока не решили, продолжат ли они сотрудничество с португальцем, но после таких интервью шансы как будто бы слегка уменьшились 😂