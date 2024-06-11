«Пусть ему помогут и дадут время»: Гвардиола – о назначении Флика и сложностях работы в «Барсе»

Хосеп Гвардиола высказался о назначении Ханси Флика на должность главного тренера «Барселоны»:

«Желаю Хави всего самого лучшего, а Ханси – огромной удачи. Пусть ему помогут и дадут время. Мы встречались в Манчестере пару раз. То, чего он достиг с «Баварией», экстраординарно, он выиграл все».

«Ханси придется адаптироваться к стилю имеющихся у него игроков. Стиль диктуют сами футболисты. А игроки «Барсы» могут выступать в разных стилях. Они молоды, но в составе есть и опытные игроки.

Работа тренером «Барсы» – одна из самых сложных. Все известно, ничего не остается в тайне. Всегда нужно побеждать, но следует помнить, что чемпионаты не выигрываются в сентябре или октябре», – добавил Гвардиола.

О трудностях тренерского бытия в «блаугране» говорит и то, что сам Пеп исключил вариант своего возвращения в «Барсу».

Ханси и Хосеп впервые встретятся лицом к лицу этим летом. Одна из первых игр каталонцев под руководством нового тренера состоится в рамках летнего тура команды. 30 июля в Орландо «блауграна» проведет матч против «Ман Сити».

Согласны с мнением Пепа?