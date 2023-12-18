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В «Барсе» провели анализ Левандовского. К какому выводу пришли аналитики?

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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«Барселона» провела внутренний анализ, чтобы выяснить, что не так с Робертом Левандовским и как извлечь из нападающего максимум пользы, сообщает Фернандо Поло.

В последнее время Левандовски упускает больше всех моментов в команде – что стало со смертоносным финишером, способным забить гол в любой момент.

В Ла Лиге Левандовски забивает меньше ожидаемого: 8 голов в 15 матчах при xG=10,7. Для «Барсы» также тревожно, что все 8 голов Левандовски были забиты всего в 6 матчах. Таким образом, в этом сезоне поляк не забивал в 9 турах из 15.

В клубе считают, что форварду стоит меньше уходить из штрафной и помогать в продвижении мяча – Левандовски должен чаще предлагать себя в штрафной.

3 комментария
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Так и я могу быть аналитиком)
Мы провели анализ и пришли к выводу что нужно забивать побольше)))
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Ответ Андрей Тарсуков
Так и я могу быть аналитиком) Мы провели анализ и пришли к выводу что нужно забивать побольше)))
Гениально, остроумно 😄👍
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8 голов в 15 матчах при xG=10,7
То есть практические забивает то, что должен.

А нытьё стоит такое, как будто у него xG 50, а забил он 5.
Не создает барса по настоящему опасные моменты. 90% моментов - это удары по воробьям с невыгодных позиций. А воплей ппц
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