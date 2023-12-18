В «Барсе» провели анализ Левандовского. К какому выводу пришли аналитики?
«Барселона» провела внутренний анализ, чтобы выяснить, что не так с Робертом Левандовским и как извлечь из нападающего максимум пользы, сообщает Фернандо Поло.
В последнее время Левандовски упускает больше всех моментов в команде – что стало со смертоносным финишером, способным забить гол в любой момент.
В Ла Лиге Левандовски забивает меньше ожидаемого: 8 голов в 15 матчах при xG=10,7. Для «Барсы» также тревожно, что все 8 голов Левандовски были забиты всего в 6 матчах. Таким образом, в этом сезоне поляк не забивал в 9 турах из 15.
В клубе считают, что форварду стоит меньше уходить из штрафной и помогать в продвижении мяча – Левандовски должен чаще предлагать себя в штрафной.
Мы провели анализ и пришли к выводу что нужно забивать побольше)))
То есть практические забивает то, что должен.
А нытьё стоит такое, как будто у него xG 50, а забил он 5.
Не создает барса по настоящему опасные моменты. 90% моментов - это удары по воробьям с невыгодных позиций. А воплей ппц