Суперкомпьютер оценил шансы «Жироны» опередить «Барсу» в борьбе за трофей Ла Лиги

Суперкомпьютер от The Analyst не верит, что «Жирона» выиграет Ла Лигу в этом сезоне. Это также не дает надежды «Барсе» на победу. Компьютер предвидит, что на этот раз победу одержит «Реал».

Теперь посмотрим на цифры.

По данным этого суперкомпьютера, шансы «Жироны» на победу в Ла Лиге в этом сезоне составляют жалкие 0,6%. Хотя они твердо уверены, что финишируют в четверке лучших с показателем 36,1%.

Шансы «Барсы» сохранить титул составляют 7,5%, что меньше, чем у «Атлетико» — 12,3%.

Явным фаворитом назван «Реал» с вероятностью 79,4% на победу в этом сезоне.

Суперкомпьютер часто ошибается в своих предсказаниях, но во многих случаях они оказываются верными. Нам просто нужно подождать и посмотреть.