«Ему нужно кое-чему научиться». 15 лет назад Кройфф предсказал Месси коллекцию «Золотых мячей», но назвал одно условие

За год до того, как Лионель Месси получил свой первый «Золотой мяч», Йохан Кройф уже знал, что аргентинцу суждено стать великим.

Комментатор Sky Sports процитировал слова Кройфа во время освещения матча Ла Лиги между «Барсой» и «Вильярреалом» в 2008 году:

«В свои 20 лет ему еще только предстоит научиться играть: когда нужно отдать правильный пас, а когда - начать дриблинг. Когда он полностью поймет это, он получит не один «Золотой мяч», а целую коллекцию к моменту завершения карьеры».

Перенесемся в 2023 год и увидим Месси с восемью «Золотыми мячами».