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«Ему нужно кое-чему научиться». 15 лет назад Кройфф предсказал Месси коллекцию «Золотых мячей», но назвал одно условие

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За год до того, как Лионель Месси получил свой первый «Золотой мяч», Йохан Кройф уже знал, что аргентинцу суждено стать великим.

Комментатор Sky Sports процитировал слова Кройфа во время освещения матча Ла Лиги между «Барсой» и «Вильярреалом» в 2008 году:

«В свои 20 лет ему еще только предстоит научиться играть: когда нужно отдать правильный пас, а когда - начать дриблинг. Когда он полностью поймет это, он получит не один «Золотой мяч», а целую коллекцию к моменту завершения карьеры».

Перенесемся в 2023 год и увидим Месси с восемью «Золотыми мячами».

7 комментариев

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Нил Лащенко
Ответ Antivse-2
ничего подобного! Кройф говорил, что - "Месси надо начать дружить с фифа и когда он полностью залезет без мыла, то он получит не один «Золотой мяч», а целую коллекцию к моменту завершения карьеры».
Серьезно? Может пора признать что он лучший в истории?
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Игорь Климов
Это была Футбольная Эпоха Лео Месси!
"Leo Messi is the King of football" 👑⚽🐐🇦🇷
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danya29
Ответ Antivse-2
ничего подобного! Кройф говорил, что - "Месси надо начать дружить с фифа и когда он полностью залезет без мыла, то он получит не один «Золотой мяч», а целую коллекцию к моменту завершения карьеры».
Да ну? Ничего кроме сарказма придумать не смогли?
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Хесус Хиль Мансано
Ответ Antivse-2
ничего подобного! Кройф говорил, что - "Месси надо начать дружить с фифа и когда он полностью залезет без мыла, то он получит не один «Золотой мяч», а целую коллекцию к моменту завершения карьеры».
держу в курсе,золотой мяч не присуждается fifa,а присуждается france football.Хотя как это может знать глор Роналду,который знает футбол по тик токам и все еще учится в 5 классе и имеет 0 iq
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