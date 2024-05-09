Первые слова Кубарси после продления контракта с «Барсой». Пау останется в «блаугране» до 2027 года

Пау Кубарси продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года. 17-летний защитник красиво высказался о продлении соглашения с каталонцами:

«Я очень-очень счастлив! Это была моя мечта с самого детства. Продлить контракт с «Барселоной» – лучшее, что со мной могло произойти, и я этому невероятно рад. Правда в том, что я всегда хотел играть в футбол, получать от этого удовольствие. С годами это становилось все очевиднее. На этой работе я очень счастлив.

Я так рад тем возможностям, которые этот клуб предоставляет мне и моим товарищам по команде: Марку Гиу, Эктору [Форту] и всем остальным. Мы стараемся наилучшим образом использовать эти шансы, с лучшей стороны показывать себя на поле и получать больше минут.

Сейчас моя главная цель – оставаться собой, продолжать выкладываться на тренировках, в каждом матче, продолжать развиваться».

Лапорта вручил Пау членский билет клуба.

И немного фотографий с продления контракта.

Рады за парня?