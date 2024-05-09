«Барселона» нашла дешевое усиление в центре поля. Трансфер уже согласован

Mundo Deportivo утверждает, что «Барселона» достигла соглашения о подписании Гидо Родригеса.

Полузащитник присоединится к каталонцам летом в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Бетисом» истекает в конце сезона. 29-летний игрок должен стать заменой в центре поля Ориолю Ромеу.

«Барселона» по-прежнему ищет долгосрочный вариант на позицию центрального полузащитника. Возможно, клуб попытается подписать Мартина Субименди или Йозуа Киммиха. Но трансфер Родригеса уже согласован и состоится в любом случае.