Пау Кубарси продлил контакт с «Барселоной» до 2027 года

Пау Кубарcи подписал новый контракт с «Барселоной», клуб сообщил эту новость в социальных сетях.

Срок действия нового соглашения истекает в 2027 году. Пункт о выкупе установлен в размере 500 миллионов евро.

Молодой центральный защитник в этом сезоне пробился в основной состав команды Хави. На данный момент он провел 18 матчей «Барселону», впечатляя своим хладнокровием, дальностью передачи и навыками отбора мяча.