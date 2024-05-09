Симонс был звездой «Ла Масии», а теперь лишь мечтает о «Барсе». «ПСЖ» не хочет отпускать Хави, хотя в контракте есть особый пункт

Хави Симонс был главной звездой поколения в «Ла Масии», но теперь лишь мечтает о «Барселоне». В начале недели Mundo Deportivo сообщил, что в контракте 21-летнего голландца есть пункт, позволяющий ему уйти в желаемый клуб.

Летом 2019-го Симонса купил «ПСЖ», этот сезон он проводит в «Лейпциге». Сейчас игрок хочет в «Барсу», и каталонцы надеются, что «ПСЖ» не будет мешать переходу.

Однако Sport сообщает, что парижане не готовы отпустить полузащитника в его «клуб мечты» и планируют оставить Хави в аренде в «Лейпциге».