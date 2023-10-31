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Гюндоган пришел на церемонию вручения «ЗМ» вместе с прекрасной женой. Сара сразу же покорила всех своим образом

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Илкай Гюндоган, как и многие другие футболисты, появился на красной дорожке церемонии вручения «Золотого мяча» в сопровождении своей второй половинки.

Жена полузащитника «Барселоны» выбрала смелый образ на вечер — полупрозрачное платье, подчеркивающее ее фигуру.

Сара и Илкай поженились не так давно. Они связали себя узами брака лишь в 2022 году, а в марте 2023 у них появился сын Каис.

Как сообщалось, именно Сара больше всех настаивала на переходе своего мужа в каталонский клуб. Устав от вечных манчестерских дождей, она хотела начать новый этап их жизни в Испании.

Великолепная пара!

 

3 комментария

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ljolik888
Спасибо Сара , если бы не ты , то не увидели бы мы Гюндогана в Барселоне .
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Прошлтт Рооллшг
Мило 😊
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& Co1366
Успехов в футболе (в Барсе!), счастья в личной жизни!
+1
-1
0
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