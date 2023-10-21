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Не только завоевание титулов: Деку раскрывает большую цель «Барсы» на этот сезон

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Выступая сегодня на Генеральной Ассамблее, Деку обозначил главные цели «Барселоны" на сезон.

«Конечно, бороться за все титулы. Во что бы то ни стало поддерживать стиль «Барсы» – мы должны сказать, что преданы Ла Масии».

«Но это еще не все: мы должны контролировать мировой рынок молодых игроков».

Каталонцы добились значительных успехов в этом направлении: некоторые из лучших талантов Южной Америки, такие как Витор Роке и Мессиньо, с радостью воспользовались возможностью присоединиться к клубу, даже несмотря на финансовые проблемы «Барсы» и сильный интерес со стороны других клубов.

 

2 комментария

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Morgul13
Мессиньо попал в Барсу уже через интервью и майку Педри?
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ljolik888
Ответ Morgul13
Мессиньо попал в Барсу уже через интервью и майку Педри?
Наверно да или мы чего-то не знаем
Второй вариант конечно лучше!
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