Не только завоевание титулов: Деку раскрывает большую цель «Барсы» на этот сезон

Выступая сегодня на Генеральной Ассамблее, Деку обозначил главные цели «Барселоны" на сезон.

«Конечно, бороться за все титулы. Во что бы то ни стало поддерживать стиль «Барсы» – мы должны сказать, что преданы Ла Масии».

«Но это еще не все: мы должны контролировать мировой рынок молодых игроков».

Каталонцы добились значительных успехов в этом направлении: некоторые из лучших талантов Южной Америки, такие как Витор Роке и Мессиньо, с радостью воспользовались возможностью присоединиться к клубу, даже несмотря на финансовые проблемы «Барсы» и сильный интерес со стороны других клубов.