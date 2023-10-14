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Очередной рекорд Ямаля. Стал самым дорогим 16-летним игроком в истории

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Самый молодой дебютант сборной Испании и «Барселоны», самый юный автор гола «блауграны» и чемпионата Испании. Все это – про Ламина Ямаля.

В конце прошлого сезона 16-летний вингер ворвался в инфополе, с тех пор его имя не покидает заголовки газет. Почти в каждом матче юноша ставит новый рекорд.

Теперь Ямаль может похвастаться достижением, связанным с его трансферной стоимостью.

Портал Тransfermarkt оценил стоимость Ямаля в 50 млн евро. Он занял 14-е место в списке самых дорогостоящих футболистов Ла Лиги.

Теперь Ламин – самый дорогой 16-летний футболист в истории. До вингера «блауграны» ни одного игрока в 16 лет не оценивали так высоко с финансовой точки зрения.

Юноша оправдывает свою трансферную стоимость на поле. В этом сезоне он отыграл уже 11 матчей за «Барсу», он забил один гол и отдал два ассиста. Ямаль только за клуб провел на поле 590 минут. По количеству сыгранных минут он занимает 10-е место среди каталонцев.

У такой впечатляющей статистики есть и обратная сторона: для молодого организма высокие нагрузки могут быть губительными. К сожалению, у Ламина уже выявлена травма сгибателя левого бедра. Он не смог помочь сборной Испании в октябрьских матчах.

Многие топовые тренеры и игроки часто говорят о слишком загруженном графике современных футболистов. Хави однозначно нужно поберечь восходящую звезду «Барселоны».

А что вы думаете о сумасшедшем темпе, который набрал Ламин?

1 комментарий

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Тухель
Так это тупо. Ладно его бы купили за 50 млн, то хоть какой-то рекорд был. А так во сколько там Алли оценивал ТМ? в 100, в 120 млн, а на деле даже в АПЛ за него столько бы никто не заплатил даже на его пике. ТМ более менее показывает стоимость покупок и продаж, но оценочная стоимость это хрень всегда была и всегда будет.
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