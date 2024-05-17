Иско сломал малоберцовую кость в матче с «Лас-Пальмасом». Хавбек «Бетиса» не сыграет на Евро (As)
Иско не сыграет на Евро из-за травмы.
В матче с «Лас-Пальмасом» (2:2) в 36-м туре Ла Лиги полузащитник «Бетиса» получил диафизарный перелом малоберцовой кости левой ноги. Из-за травмы Иско потерял шансы сыграть на Евро.
Футболист был включен в предварительный состав сборной Испании, представленный главным тренером Луисом де ла Фуэнте.
«Все сложно», – сказал журналистам Иско, покидая медицинский центр на костылях.
Ранее Иско застраховал отмену медового месяца на случай вызова в сборную Испании на предстоящий турнир.
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