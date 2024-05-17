Иско сломал малоберцовую кость в матче с «Лас-Пальмасом». Хавбек «Бетиса» не сыграет на Евро (As)

Теги Бетис Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Иско Луис де ла Фуэнте Евро-2024 Футбол

Иско не сыграет на Евро из-за травмы.

В матче с «Лас-Пальмасом» (2:2) в 36-м туре Ла Лиги полузащитник «Бетиса» получил диафизарный перелом малоберцовой кости левой ноги. Из-за травмы Иско потерял шансы сыграть на Евро.

Футболист был включен в предварительный состав сборной Испании, представленный главным тренером Луисом де ла Фуэнте.

«Все сложно», – сказал журналистам Иско, покидая медицинский центр на костылях.

Ранее Иско застраховал отмену медового месяца на случай вызова в сборную Испании на предстоящий турнир.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот это сюр получился, теперь обломались и медовый месяц и Евро...
+8
-1
+7
Как же жалко Иско
+4
-1
+3
Ответ Yobo
Вот это сюр получился, теперь обломались и медовый месяц и Евро...
Ну, медовый месяц он хотя бы застраховал…и смешно, и грешно…
Вот уж точно, «хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах»©️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий