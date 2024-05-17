Иско сломал малоберцовую кость в матче с «Лас-Пальмасом». Хавбек «Бетиса» не сыграет на Евро (As)

Иско не сыграет на Евро из-за травмы.

В матче с «Лас-Пальмасом» (2:2) в 36-м туре полузащитник « » получил диафизарный перелом малоберцовой кости левой ноги. Из-за травмы Иско потерял шансы сыграть на .

Футболист был включен в предварительный состав сборной Испании, представленный главным тренером де ла Фуэнте.

«Все сложно», – сказал журналистам Иско, покидая медицинский центр на костылях.

Ранее застраховал отмену медового месяца на случай вызова в сборную Испании на предстоящий турнир.