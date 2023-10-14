🤯 16-летний Ямаль ↗ де Йонг. Рейтинг самых незаменимых игроков «Барсы» способен удивить каждого 😳
«Барселона» провела в этом сезоне уже 11 матчей во всех соревнованиях, что означает почти 1 тысячу минут суммарно.
Самое время посмотреть, как выглядит костяк команды.
Абсолютный лидер - Марк-Андре тер Стеген, отыгравший без замен все матчи «Барсы».
А вот среди полевых игроков получился неожиданный лидер.
2. Илкай Гюндоган - 911 минут.
3. Жюль Кунде - 866 минут.
4. Гави - 821 минута
5. Алехандро Бальде - 804 минуты.
6. Роберт Левандовски - 786 минут.
7. Андреас Кристенсен - 665 минут.
8. Жоау Кансело - 647 минут.
9. Ориоль Ромеу - 594 минуты.
10. Ламин Ямаль - 590 минут.
11. Френки де Йонг - 544 минуты.
Каким вы видите этот рейтинг в конце сезона?
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