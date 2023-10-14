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🤯 16-летний Ямаль ↗ де Йонг. Рейтинг самых незаменимых игроков «Барсы» способен удивить каждого 😳

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«Барселона» провела в этом сезоне уже 11 матчей во всех соревнованиях, что означает почти 1 тысячу минут суммарно.

Самое время посмотреть, как выглядит костяк команды.

Абсолютный лидер - Марк-Андре тер Стеген, отыгравший без замен все матчи «Барсы».

А вот среди полевых игроков получился неожиданный лидер.

2. Илкай Гюндоган - 911 минут.

3. Жюль Кунде - 866 минут.

4. Гави - 821 минута

5. Алехандро Бальде - 804 минуты.

6. Роберт Левандовски - 786 минут.

7. Андреас Кристенсен - 665 минут.

8. Жоау Кансело - 647 минут.

9. Ориоль Ромеу - 594 минуты.

10. Ламин Ямаль - 590 минут.

11. Френки де Йонг - 544 минуты.

Каким вы видите этот рейтинг в конце сезона?

2 комментария

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Barcelona 4ever
Если бы не травма Педри в начале сезона, то Ориоля не было бы
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Wladislaw Roth
Ответ Barcelona 4ever
Если бы не травма Педри в начале сезона, то Ориоля не было бы
Да и Ориоль не твой команде играет. Мне он не нравится
0
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