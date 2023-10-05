Ламин Ямаль вошел в историю Лиги чемпионов! Он побил рекорд, который держался 30 лет 😱

Ламин Ямаль продолжает бить рекорды европейского футбола.

На этот раз юный футболист по-настоящему вошел в историю, побив 30-летний рекорд Лиги чемпионов.

Футболист стал самым молодым игроком стартового состава в ЛЧ. Ямаль вышел на матч с «Порту» в возрасте 16 лет и 83 дней.

Прежним рекордсменом был нигерийский защитник «Андерлехта» Селестин Бабаяро, который был старше всего на три дня. Произошло это 30 лет назад.

Получается, что это был последний шанс Ямаля побить рекорд. Но знала ли об этом «Барса»?

Отметим, что Ламин Ямаль принял участие во всех 10 матчах «Барсы» в этом сезоне. На его счету две результативные передачи.