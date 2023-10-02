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Пункт о выкупе на 1 млрд евро и многое другое: «Барса» раскрыла полную информацию о контракте Ямаля

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Ламин Ямаль подписал новый контракт, согласно которому он останется в клубе на следующие три года.

«Барса» подтвердила, что срок действия нового соглашения истекает 30 июня 2026 года. Клуб также подтвердил, что на Ламина распространяется оговорка о выкупе на сумму 1 миллиард евро.

Таким образом, в 16 лет Ямал уже считается одним из самых талантливых игроков клуба, учитывая, что у него такой же пункт о выкупе, как у Педри, Араухо, Гави и некоторых других. 

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