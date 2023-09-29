«Барселона» разорвала отношения с «Севильей». Все из-за заявления андалузского клуба о «деле Негрейры»

Обменялись любезностями.

У «Барселоны» наступили непростые времена. Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре посчитал преступлением выплату в размере 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Негрейре в период с 2001-го по 2018-й год. По информации от The Telegraph, каталонцам грозят жесточайшие санкции вплоть до отстранения от футбола, что приведет к банкротству клуба.

В связи с этим «Севилья» выпустила осуждающее заявление перед матчем с «Барсой» с довольно жесткими формулировками:

«В связи с последними новостями и событиями по делу Негрейры, а также предъявлением новых обвинений «Барселоне» и некоторым ее бывшим директорам, из уважения к спорту и нашим болельщикам мы хотели бы сообщить следующее:

— Мы демонстрируем возмущение и осуждение действий бывших должностных лиц «Барселоны», которые суд Барселоны якобы считает преступными, о чем говорится в постановлении суда, распространенном в СМИ.

— Мы осуждаем поведение «Барселоны» в периоды, когда эти предполагаемые преступления были совершены.

— По этой причине мы приостановили действие обычного протокола на матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» 29 сентября, и наших представителей не будет в VIP-ложе стадиона «Монжуик».

— Мы хотим выразить наше глубочайшее уважение членам «Барселоны» и владельцам абонементов, а также их нынешним сотрудникам и должностным лицам, которые ежедневно работают в «Барселонн» и косвенно вовлечены в это дело.

— Мы уважаем испанскую систему правосудия, презумпцию невиновности и любые решения, которые могут будут приняты соответствующими судами и дисциплинарными органами.

— Мы надеемся, что ради конкуренции все детали по делу Негрейры будут прояснены.

— Мы уверены, что инциденты, подобные названным, больше не повторятся и что соответствующие федеральные органы с этого момента будут обеспечивать честность всех соревнований, в которых «Севилья» также принимала участие в периоды расследования против «Барселоны».

«Барсу» возмутил это выпад со стороны соперников, и клуб выпустил ответное заявление, в котором заявил, что разрывает отношения с «Севильей».

«Барселона» желает публично продемонстрировать свое осуждение необоснованной и неуместной атаки «Севильи» после того, как сегодня представители клуба отказались присутствовать на официальном обеде директоров перед сегодняшней игрой на «Монжуике», где они также отказались занять свои места в ложе.

Кроме того, андалузский клуб опубликовал заявление, в котором выражает свое «возмущение и осуждение действий бывших директоров «Барселоны», упомянутых в деле Негрейры».

«Барселона» считает, что это нападение на каталонский клуб и неприемлемое оскорбление. Вышеупомянутое дело Негрейры не может быть использовано в качестве оправдания для таких действий, учитывая, что судебное дело находится на очень ранней стадии, а позиция «Севильи» явно наносит ущерб фактам, которые еще предстоит установить.

Объявленное решение никоим образом не меняет юридическую и фактическую позицию «Барселоны» в этом процессе. Юридически это очень спорно. Оно не является обоснованным доказательственным действием и будет должным образом рассмотрено клубом. Более того, президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил на внеочередном собрании Ла Лиги, созванном именно по этому делу, где дал исчерпывающие разъяснения и пояснения по этому вопросу.

Таким образом, позиция «Севильи» выглядит нелогичной, учитывая, что, с одной стороны, они упоминают презумпцию невиновности, а с другой – лишает «Барселону» права воспользоваться ею в продолжающемся в настоящее время судебном процессе.

В свете такой неприемлемой и неоправданной позиции «Севильи» «Барселона» считает, что все отношения с севильским клубом должны быть разорваны до тех пор, пока их нынешняя позиция не будет изменена».

Каталонцы явно не намерены опускать руки. Увидим, чем все закончится.