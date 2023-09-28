«Барселона» твердо намерена сохранить Френки де Йонга. Деку начал переговоры с игроком и его агентом — известны даже точные слова спортдира

Пусть все сложится.

На прошлой неделе Френки де Йонг получил травму голеностопа, из-за которой полузащитник теперь передвигается на костылях и пропустит как минимум полтора месяца.

После этого печального события Деку встретился с игроком, и, по информации от Феррана Корреаса из Diario Sport, подбодрил игрока, объяснив ему, как сильно он важен для команды.

Издание даже привело точные слова нового спортивного директора «Барсы»: «Ты — краеугольный камень этого проекта».

Деку также рассказал голландцу о намерении «Барсы» продлить его контракт еще на два года, об этом сообщал и Mundo Deportivo. В ответ Френки заявил, что он очень счастлив в городе и в команде, поэтому его желание заключается только в том, чтобы продолжать выступать за каталонский клуб.

Спортдир уже связался с агентом полузащитника Али Дурсуном. Его план состоит в том, что переговоры пройдут в ближайшие месяцы, и стороны должны прийти к решению после окончания зимнего трансферного окна.

В прошлом сезоне Де Йонг был одним из лучших игроков «блауграны», сыграв важнейшую роль в успехах команды. Летом клуб дополнительно отметил вклад Френки, вручив ему капитанскую повязку.

В этом сезоне 26-летний игрок сыграл за «Барсу» семь матчей, забив великолепный гол в матча с «Вильярреалом», завершившимся мощным камбэком каталонцев.