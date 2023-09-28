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Деку провел личную встречу с травмированным Де Йонгом. Спортдир рассказал полузащитнику о планах клуба на него

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По данным Mundo Deportivo, «Барселона» сделала первый шаг к продлению контракта с Френки де Йонгом.

Де Йонг — самый высокооплачиваемый игрок «Барселоны» с зарплатой в €18 миллионов (после уплаты налогов) за сезон. Но клуб высоко ценит его и намерен сохранить его на долгие годы.

Прошлым летом клуб был готов продать его в «Манчестер Юнайтед», но игрок не хотел покидать «блауграну». Френки твердо стоял на своем, и каталонцы, к счастью, не стали на него давить. В итоге голландский полузащитник стал неотъемлемым членом команды, завоевавшей титул Ла Лиги.

Текущий контракт Де Йонга истекает в 2026 году, но план «Барсы» состоит в том, чтобы продлить его до 2028 года. Источники сообщают, что Деку встретился с Френки и заверил его, что клуб очень хочет его сохранить и после окончания контракта. Также он выразил игроку поддержку после того, как на прошлой неделе он получил травму, которая не позволит ему сыграть в класико 28 октября.

Еще неизвестно, будет ли его зарплата снижена или останется прежней, если/когда он подпишет новый контракт.

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