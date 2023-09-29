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Роберт Левандовски придерживается странной диеты, по совету своей жены-нутрициолога Анны🍰 🍬

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Роберт Левандовски – один из лучших нападающих в мире, который годами терроризировал оборону противника во выступлений в дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии», а теперь он продолжает делать это и в «Барселоне».

35-летний футболист признался, что на самом деле он достиг максимально высокого уровня в своей карьере только после того, как разобрался со своей диетой.

Многие могли бы подумать, что это означает, что Роберт сократил сахар, исключил фаст-фуд и алкоголь, но в случае с игроком сборной Польши это означает нечто гораздо более необычное.

По данным The Guardian, Левандовски изменил порядок приема пищи в рамках диеты: Роберт всегда начинает с десерта, а затем переходит к закуске и основному блюду.

Футболиста вдохновила его жена Анна, бывшая чемпионка по каратэ, теперь специализирующаяся на фитнесе и питании.

Идея, лежащая в основе этого, заключается в том, что сладкие продукты перевариваются быстрее, и, таким образом, изменение порядка приема пищи гарантирует, что они не смешаются с другими группами продуктов, такими как белки и углеводы. Этот уникальный подход помогает сжигать жир быстрее.

 

1 комментарий

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Виктор Войнов
Главное после еды не прыгать, а то всё перемешается.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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