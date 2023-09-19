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Хави в третий раз попытается выйти из группы ЛЧ. Сравниваем его состав в первой игре и сейчас – тотальные изменения в защите

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С момента назначения Хави главным тренером в 2021 году «Барселона» прошла долгий путь. В том сезоне «блауграна» с трудом выступила в Лиге чемпионов и в итоге вылетела на групповом этапе.

В первом матче Хави в Лиге чемпионов (против «Бенфики») он выпустил тройку центральных защитников: Клемана Лангле, Рональда Араухо и Жерара Пике. Жорди Альба играл на позиции левого защитника.

На скамейке запасных Хави были Серджиньо Дест, Эрик Гарсия, Оскар Мингеса, Самюэль Умтити и Алехандро Бальде.

Вот как выглядела четверка защитников в этот день:

Но эта защита была недостаточно хороша, чтобы пройти групповой этап. Сегодня «Барсе» предстоит провести первый матч Лиги чемпионов в этом сезоне. Это уже третья попытка Хави преодолеть групповой этап.

И вот какие защитники доступны Хави сейчас: Бальде, Алонсо, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Араухо, Кунде, Серджи Роберто и Канселу.

Каковы шансы «Барсы» на выход из группового этапа с новой защитой?

1 комментарий

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Игорь Климов
Барселона выйграет из группы с первого места в этом сезоне.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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