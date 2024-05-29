📸🎥 «Барса» презентует Флика в стильном ролике. Ханси заговорил на каталанском

Ханси Флик – новый тренер «Барселоны». Теперь официально. Контракт с немецким специалистом рассчитан до июня 2026 года.

О назначение Ханса-Дитера стало известно давно. В день подписания контракта официальный аккаунт «блауграны» в X сперва поделился игривым постом.

Затем в профиле появилось стильное видео, в котором Флик приветствует фанатов «Барсы» на каталанском: «Кулес, это наш момент. Força Barça!»

А вот и момент подписания контракта.

И еще немного фотографий.

По данным Жерара Ромеро, Флик уже покинул Барселону. Из-за финансовых сложностей в столицу Каталонии немец вернется лишь с двумя ассистентами – Тони Тапаловичем и Маркусом Зоргом, пишет As.

Возможно, в штаб Флика войдет еще один ассистент, который сможет помочь немцу освоиться в новом клубе и стране. Как утверждает As, основным кандидатом на эту роль стал Тиаго Алькантара. Испанец работал с Фликом в «Баварии», к тому же экс-игрок «блауграны» отлично знаком с клубом, городом и особенностями лиги.

Чего ждете от Флика в «Барсе»?