Флик определился с неприкасаемым игроком «Барселоны». Его несколько раз пытались продать

Сегодня «Барселона» официально объявила о том, что новым тренером клуба станет Ханси Флик. Немец пока не приступил к работе и планирует вернуться в Испанию к июлю, но задачи перед ним будут стоять явно максимальные.

В преддверии потенциально напряженного летнего трансферного окна Флик определился с неприкасаемым игроком.

По словам местного журналиста Роджера Торелло, им стал Френки де Йонг. Нидерландец перебрался в команду из «Аякса» в 2019 году. Но он стал предметом громких трансферных спекуляций, и Эрик тен Хаг хотел его забрать в «Манчестер Юнайтед» после своего назначения.

Финансовые проблемы «Барсы» привели к появлению множества слухов о будущем Де Йонга в Каталонии. Но Флик не хочет расставаться с полузащитником, которого считает ключевым в своей новой команде.

В этом сезоне 27-летний футболист провел 30 матчей во всех соревнованиях, включая 20 игр в Ла Лиге. В апреле он получил травму лодыжки в класико и с тех пор не играл.