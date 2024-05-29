«Это мечта». Флик произнес первые слова в качестве нового главного тренера «Барселоны»

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к тому, чтобы этот день состоялся», − сказал Ханси Флик каталонским журналистам.

«Да, это большая честь и мечта для меня − подписать контракт здесь, работать в этом клубе, в этом удивительном клубе, и я счастлив начать путь».

«Это просто невероятный клуб. Время, которое я провожу здесь, просто потрясающее, потому что все здесь любят команду и стараются отдать все силы ради успеха».

«Это самое главное − Hola Culers! Я бы очень хотел начать это путешествие вместе с вами. И для меня очень важно, что вы поддерживаете нас. Это очень важно и для команды. Вместе с этим удивительным клубом мы сможем многого добиться, и да, Visca Barca», − добавил Флик.

Как сообщается, Ханси Флик приступит к работе в «Барселоне» в июле, перед предсезонным турне в США.