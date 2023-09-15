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😢😞 «Я хотел бы оказаться на скамейке запасных в ту ночь». Месси назвал единственный пропущенный матч, о котором сожалеет

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Лионель Месси признался, что ему есть о чем сожалеть в своей футбольной карьере.

Аргентинец жалеет, что пропустил один из лучших матчей в истории «Барселоны» - финал Лиги чемпионов 2006 года против «Арсенала».

Однако в этом сложно винить самого Лео, потому что он не попал в заявку из-за травмы подколенного сухожилия. К тому же ему было лишь 18 лет. Лео было настолько тяжело это пережить, что он даже отказался присутствовать на торжествах, посвященных победе в турнире.

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«Мне жаль, что я не сыграл в том матче. Я не понимал, что происходит.

По крайней мере, я хотел бы оказаться на скамейке запасных в ту ночь. До этой травмы я принимал участие в каждом матче Лиги чемпионов в своей карьере!

Я глубоко сожалею об этом. Мы выиграли Лигу чемпионов, и я не был уверен, что это произойдет снова, потому что это сложный турнир», - признался в 2021 году аргентинец.

7 комментариев

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Tazemyrat Tolayew
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Скорейшего здоровья тебе!
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Отец Абду
Ответ Tazemyrat Tolayew
Скорейшего здоровья тебе!
Поздно уже... Его 10 лет назад выписали из больницы и до сих пор не пришёл в себя:(
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Гриша Захарян
Ответ Имя Фамилия
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Что то я не вижу нечего шакального , лео не пудрил не кому мозги, и если он выйграл титулов больше роналду то здесь нет нечего шакального
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Мохнатый55
Ответ Tazemyrat Tolayew
Скорейшего здоровья тебе!
Не поможет, у него крыша протекла капитально.
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Отец Абду
Поздно уже... Его 10 лет назад выписали из больницы и до сих пор не пришёл в себя:(
Наверно у неё хронический, доктора уже без сильный.
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