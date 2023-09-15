7 комментариев

Лионель Месси признался, что ему есть о чем сожалеть в своей футбольной карьере.

Аргентинец жалеет, что пропустил один из лучших матчей в истории «Барселоны» - финал Лиги чемпионов 2006 года против «Арсенала».

Однако в этом сложно винить самого Лео, потому что он не попал в заявку из-за травмы подколенного сухожилия. К тому же ему было лишь 18 лет. Лео было настолько тяжело это пережить, что он даже отказался присутствовать на торжествах, посвященных победе в турнире.

«Мне жаль, что я не сыграл в том матче. Я не понимал, что происходит.

По крайней мере, я хотел бы оказаться на скамейке запасных в ту ночь. До этой травмы я принимал участие в каждом матче Лиги чемпионов в своей карьере!

Я глубоко сожалею об этом. Мы выиграли Лигу чемпионов, и я не был уверен, что это произойдет снова, потому что это сложный турнир», - признался в 2021 году аргентинец.