Каталонцы сосредоточатся на трансферах игроков одного типа.

Деку начинает серьезную перестройку в работе спортивного отдела «Барселоны».

Португальский специалист заведовал трансферными делами «блауграны» на протяжении всего лета, но официально он подписал контракт с клубом только в середине августа. Он заведовал переговорами практически со всеми новичками каталонцев, а теперь, как закрылось напряженное трансферное окно, взялся за скаутский отдел.

По информации от Relevo, Деку созвал всех скаутов клуба на встречу в среду — новый спортдир хочет убедиться, что все его сотрудники работают по одной и той же стратегии и методологии.

В частности, он хочет донести до них, что сейчас нужно сосредоточиться на поиске молодых талантов, чтобы опережать другие крупные команды. В первую очередь изменение стратегии обусловлено тяжелым финансовым положением каталонцев, которые не могут себе позволить трансферы крупных состоявшихся игроков. Ожидается, что трансферы юных многообещающих игроков, вроде Ноа Дарвиша и Микаила Файе, будут происходить гораздо чаще, поскольку Деку хочет вербовать их до того, как они привлекут внимание европейской элиты.

Сам Деку имеет опыт работы на аналогичной должности: до того, как он занял должность спортивного директора, он был частью южноамериканской скаутинговой команды «Барселоны». Специалист как раз активно работал над поиском молодых талантов — его последней находкой был Габриэл Москрадо, который почти не выступал в бразильской Серии А, но при этом «Челси» уже готов выложить за 18-летнего полузащитника €25 млн.