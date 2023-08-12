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Какой состав может использовать «Барса» на первую игру сезона? Без 7 незарегистрированных игроков!

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«Барселоне» удалось зарегистрировать Илкая Гюндогана рано утром в субботу. 

Тем не менее, «Барса» еще не зарегистрировала семь игроков: Алехандро Бальде, Ориоль Ромеу, Серджи Роберто, Иньяки Пенья, Маркос Алонсо, Эзе Абде и Иньиго Мартинес.

Теперь составим состав на игру с «Хетафе» из игроков, которые уже зарегистрированы в Ла Лиге.

Барселона: Тер Стеген; Кристенсен, Гарсия, Араухо, Кунде; Френки, Гюндоган, Педри; Фати, Левадовски, Рафинья.

 

4 комментария

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Barca-TM
😒 Как понять, кому доверять? утром говорят что все зарегистрированы, вечером говорит что нет, пожалуйста, не играйте с нервными людьми
+4
0
+4
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Роман Егер
Ответ Barca-TM
😒 Как понять, кому доверять? утром говорят что все зарегистрированы, вечером говорит что нет, пожалуйста, не играйте с нервными людьми
тут даже источник не указан
+2
0
+2
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