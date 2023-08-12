«Барселоне» удалось зарегистрировать Илкая Гюндогана рано утром в субботу.

Тем не менее, «Барса» еще не зарегистрировала семь игроков: Алехандро Бальде, Ориоль Ромеу, Серджи Роберто, Иньяки Пенья, Маркос Алонсо, Эзе Абде и Иньиго Мартинес.

Теперь составим состав на игру с «Хетафе» из игроков, которые уже зарегистрированы в Ла Лиге.

Барселона: Тер Стеген; Кристенсен, Гарсия, Араухо, Кунде; Френки, Гюндоган, Педри; Фати, Левадовски, Рафинья.