«Мода всегда привлекала мое внимание». Педри принял участие в стильной съемке

Звезда «Барселоны» Педри попал на обложку издания SWM, снявшись в эксклюзивных моделях часов Audemars Piguet.

Интеллигентный и скромный, Педри достойно представляет молодое поколение «Барсы». Он является образцом для подражания для всех своих товарищей по команде. Но молодой игрок интересуется не только футболом:

«Мода всегда привлекала мое внимание. Мне нравятся разные бренды, я люблю комбинировать их и адаптировать к своему стилю. Я выбираю комфорт и повседневный стиль. Если я когда-нибудь запущу собственный бренд, то буду опираться именно на эти принципы», - признается 21-летний Педри.

Стильная съемка прошла в Барселоне.