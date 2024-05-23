Гави ненавидит камеры: начинает отворачиваться и кривляться, если видит объектив📷

Скромняга будущий капитан.

Напомним, 19-летний полузащитник порвал переднюю крестообразную связку колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1) в ноябре прошлого года.

Вскоре игроку успешно провели операцию на связке и наложили шов на мениск, по информации журналиста As Хави Мигеля, восстановление футболиста займет от 8 до 9 месяцев.

Гави многие болельщики «Барсы» называют будущим капитаном «Барсы», но если полузащитник имеет такие планы, надо что-то делать со своей нелюбовью к камерам - Гави просто ненавидит объективы📷