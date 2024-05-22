Рональд Араухо сделал сюрприз детям-гостям Академии «Барселоны»

На прошлой неделе мальчиков и девочек, принимавших участие в сборах, организованных Академией «Барсы» на стадионе «Сьютат Эспортива» Жоана Гампера, ожидал настоящий сюрприз – с ними встретился Рональд Араухо.

Перед началом тренировки уругвайский игрок и директор Академии «Барселоны» Бенни Мегрели провели время с юными гостями. Дети приехали из Чили, Уругвая и Аргентины, чтобы принять участие в тренировках и улучшить собственный стиль игры.

Юные футболисты в возрасте от 6 до 15 лет не могли поверить, что игрок основной команды «Барсы» готов уделить им время. Все желающие смогли сфотографироваться с Араухо на память и обменяться парой слов.