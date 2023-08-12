Французские и испанские медиа обсуждают возвращение Неймара в «Барсу». Осуществить такой трансфер «блаугране» будет непросто, но Лапорта настроен перевезти бразильца в столицу Каталонии, пишет RMC Sport.

В далеком 2017 году все медиа также обсуждали трансфер нападающего, но тогда игрок собирался переходить из «Барсы» в «ПСЖ». В самый разгар эпопеи Жерар Пике опубликовал фото с Неймаром, оставив подпись, которая стала культовой – Se queda.

Через несколько недель после публикации Неймар за рекордные 222 млн евро перебрался в «ПСЖ», а фраза Se queda стала культовой. Над ней иронизировал сам бразилец, а фанаты сделали уже миллион мемов.

В 2019 году французская газета L’Equipe использовала цитату Пике, чтобы опровергнуть слухи о возвращении нападающего в «Барсу».

Годом позже издание сообщило, что Кавани остается в Париже, добавив к se queda французское aussi – «тоже». Получилось «он тоже остается».

В 2023 году Жерар называет ту публикацию ошибкой. Своей болью экс-игрок «Барсы» поделился на стриме у популярного блогера Ибая Льяноса:

«Если бы люди только знали. Дело было ночью в Нью-Йорке. Ночь была долгой, это изматывающе. Я знал на 100%, что он перейдет в «ПСЖ», но в тот момент я был сам не свой. Было очень поздно, все вышло из-под контроля. Я в шутку просил его остаться. Ты пишешь, что он остается, а через какое-то время внезапно осознаешь, что он уходит и уже думаешь: «Мать моя женщина!»

Вероятно, экс-защитник говорит о ночи после товарищеского матча «Барсы» против «Ювентуса». В той встрече бразилец оформил дубль, а после Пике запостил то самое фото.

Неймар в скором времени может сменить клубную прописку, но вряд ли фраза Жерара когда-либо потеряет актуальность.