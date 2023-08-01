Жорди Альба вот-вот воссоединится с Месси и Бускетсом в Майами - уже набирает форму в США
В Майами все больше каталонской семьи.
В середине июля Жорди Альба перешел в «Интер Майами». Контракт испанца с новым клубом будет действовать до завершения сезона МЛС-2024. В соглашении также предусмотрена опция продления на один год.
Ранее в «Интер Майами» перешли бывшие партнеры Альбы по «Барселоне» Лионель Месси и Серджи Бускетс. Жорди выступал за «Барселону» с 2012 года.
А на днях защитника уже можно было заметить на тренировке нового клуба.
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