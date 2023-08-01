В Майами все больше каталонской семьи.

В середине июля Жорди Альба перешел в «Интер Майами». Контракт испанца с новым клубом будет действовать до завершения сезона МЛС-2024. В соглашении также предусмотрена опция продления на один год.

Ранее в «Интер Майами» перешли бывшие партнеры Альбы по «Барселоне» Лионель Месси и Серджи Бускетс. Жорди выступал за «Барселону» с 2012 года.

А на днях защитника уже можно было заметить на тренировке нового клуба.