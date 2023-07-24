Французская L'Equipe пишет, что «Барселона» вступила в гонку за Килиана Мбаппе.

Руководством каталонцев запланирован телефонный разговор с «ПСЖ», чтобы обсудить возможность подписания нападающего.

Несмотря на финансовые трудности «Барсы», их план состоит в том, чтобы предложить несколько игроков в обмен на Мбаппе.

В «ПСЖ» готовы выслушать любые предложения, но склоняются к варианту с продажей игрока в Саудовскую Аравию. Тем не менее, есть вероятность, что игрок предпочтет остаться в Европе.

Как отреагирует «Реал Мадрид»?