🚨 Руководство «Барселоны» обсудит с «ПСЖ» возможность подписания Килиана Мбаппе. Запланирован телефонный разговор
Французская L'Equipe пишет, что «Барселона» вступила в гонку за Килиана Мбаппе.
Руководством каталонцев запланирован телефонный разговор с «ПСЖ», чтобы обсудить возможность подписания нападающего.
Несмотря на финансовые трудности «Барсы», их план состоит в том, чтобы предложить несколько игроков в обмен на Мбаппе.
В «ПСЖ» готовы выслушать любые предложения, но склоняются к варианту с продажей игрока в Саудовскую Аравию. Тем не менее, есть вероятность, что игрок предпочтет остаться в Европе.
Как отреагирует «Реал Мадрид»?
Потом даёт Мбаппе зарплату в 7 миллионов в год. А потом ещё и смогет зарегистрировать.
Ну смешно, французские журналисты, лично я посмеялся