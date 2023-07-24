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🚨 Руководство «Барселоны» обсудит с «ПСЖ» возможность подписания Килиана Мбаппе. Запланирован телефонный разговор

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Футбол Футбол

Французская L'Equipe пишет, что «Барселона» вступила в гонку за Килиана Мбаппе.

Руководством каталонцев запланирован телефонный разговор с «ПСЖ», чтобы обсудить возможность подписания нападающего.

Несмотря на финансовые трудности «Барсы», их план состоит в том, чтобы предложить несколько игроков в обмен на Мбаппе.

В «ПСЖ» готовы выслушать любые предложения, но склоняются к варианту с продажей игрока в Саудовскую Аравию. Тем не менее, есть вероятность, что игрок предпочтет остаться в Европе.

Как отреагирует «Реал Мадрид»?

6 комментариев

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Tamerlan Norov
АХАХА извините, но мне как болельщику барсы смешно
+7
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Виктор Кашшаи
журналисты, ну реально, уже не смешно, тем более сейчас июль, а не апрель
+2
0
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Виктор Кашшаи
Ответ Tamerlan Norov
АХАХА извините, но мне как болельщику барсы смешно
поверь, ни тебе одному
+1
0
+1
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kenan 777
смешно просто
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Виктор Кашшаи
вот прям представляю, как Лапорта предлагает ПСЖ Эрика Гарсию, ну или целое ничего и ПСЖ соглашается.
Потом даёт Мбаппе зарплату в 7 миллионов в год. А потом ещё и смогет зарегистрировать.
Ну смешно, французские журналисты, лично я посмеялся
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Артём Поддубный
и кого же вы дадите в обмен? какой же бред пишут эти журналисты. клуб с ярдо долга хочет подписать Мбаппе. разве что бесплатно он у вас будет играть и ЗП платить не надо будет.
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