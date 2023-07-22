Может, этот камбэк когда-нибудь состоится...

Гюндоган — ценнейшее приобретение «Барсы» этого лета. Опытный полузащитник, только что завоевавший требл с «Сити», перешел в каталонский клуб свободным агентом. Илкай не стал продлевать контракт с «горожанами», чтобы исполнить свою мечту — надеть сине-гранатовую футболку.

Гвардиола спокойно отпустил Гюндогана, несмотря на то, что он являлся ключевым игроком чемпионской команды. Наверняка он не стал препятствовать его уходу в том числе и потому, что Пеп больше всех остальных понимал желание Илкая перейти в «Барсу». Ведь сам тренер тоже питает очень теплые чувства к каталонскому клубу.

В своем первом интервью клубным медиа немецкий полузащитник объяснил, как сильно Гвардиола привязан к «блаугране».

— Ты говорил с Пепом о «Барсе»? Когда ты был в «Манчестер Сити», но до того, как сказал, что уходишь.

— Мы никогда не говорили об этом. Я имею в виду, что он всегда говорит о «Барсе», но не только со мной, со всеми, с прессой... самыми лучшими словами, которые только могут описать этот клуб. Он очень любит «Барсу», это его команда, он каталонец и родом оттуда. Он очень горд тем, что он здесь сделал, и тем, что произошло с тех пор, как он покинул клуб. Я знаю, что он все еще часто смотрит матчи «Барсы», возможно, все матчи, и я уверен, что он будет смотреть и сейчас, когда я здесь. Он влюблен в этот клуб.