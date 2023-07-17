Гюндоган официально присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента. Контракт рассчитан до июня 2025 года, в соглашение включена опция продления на сезон.

На презентации Илкай высказался о противостоянии «блауграны» и «Мадрида»:

«Победа над «Реалом» – это самая большая радость, которую только может испытать игрок «Барсы». Чего мы хотим, так это обыграть «Мадрид», с Мбаппе или без него. Для победы важнее всего сосредоточиться на себе и не смотреть на других».

Совсем скоро у немца будет возможность попробовать свои силы в класико. 29 июля «Барселона» сыграет с «Реалом» в товарищеском матче. 29 октября команды встретиться уже в официальном противостоянии, соперники сыграют в рамках 11-го тура Ла Лиги.

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