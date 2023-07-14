FC BARCELONA
Блог

«Барселона» оштрафована за нарушение правил ФФП на €500 тысяч. «Юнайтед» наказан на €300 тысяч

Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
УЕФА УЕФА
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Барселона» была официально оштрафована УЕФА за нарушение правил финансового фэйр плей в прошлом сезоне.

В заявлении УЕФА сказано: «Барселоне» был наложен штраф в размере €500 тысяч за недостоверную информацию о прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков) за 2022 год, которые не являются соответствующим доходом в соответствии с правилами».

«Манчестер Юнайтед» также был оштрафован, но на €300 тысяч.

«Барселоне» больше не придется столкнуться с санкциями по этому вопросу, но расследование по делу Негрейры продолжается.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Всё долетают ответки за Суперлигу от словенской чифирнутой обиженки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bolvan
А ПСЖ и Сити ??
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marakana
Ответ Bolvan
А ПСЖ и Сити ??
Ну шейхам все позволено. Продажные чиновники из уефа в собственном глазу бревно не видят, а в хужих пылинку находят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий