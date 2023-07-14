«Барселона» была официально оштрафована УЕФА за нарушение правил финансового фэйр плей в прошлом сезоне.

В заявлении УЕФА сказано: «Барселоне» был наложен штраф в размере €500 тысяч за недостоверную информацию о прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков) за 2022 год, которые не являются соответствующим доходом в соответствии с правилами».

«Манчестер Юнайтед» также был оштрафован, но на €300 тысяч.

«Барселоне» больше не придется столкнуться с санкциями по этому вопросу, но расследование по делу Негрейры продолжается.