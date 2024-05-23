Все на лице написано: реакция Хави на новости о том, что Флик заменит его в качестве тренера «Барсы»

Сообщается, что Ханси Флик заключил первоначальное соглашение с «Барселоной» и заменит Хави на посту главного тренера в следующем сезоне.

Похоже, что испанцу могли сообщить об этом до того, как он прибыл на сегодняшнюю тренировку «Барсы».

Фотографы застали Хави совершенно подавленным по дороге на тренировку.

Испанец видимо уже знает, что ему осталось работать еще несколько недель. Предстоящая игра против «Севильи» в воскресенье (26 мая), вероятно, станет последней для тренера «Барсы».