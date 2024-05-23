Флик практически назначен главным тренером «Барселоны». Шесть игроков клуба могут оказаться ему не нужны

Приход Ханси Флика в «Барселону» кажется все ближе. Кажется, что некоторым игрокам «Барселоны» не будет место в его команде. Таких наберется целых шесть человек.

Френки де Йонг

Ханси Флик, вероятно, хотел бы заменить голландца Йозуа Киммихом, который был ключевым игроком его мюнхенской «Баварии». Уход Де Йонга также поможет «Барсе» освободить место в зарплатной ведомости.

Серджи Роберто

Продление контракта капитана, о котором должно было быть объявлено в конце сезона, по слухам, снова отложено − его будущее зависит от того, останется ли Хави в «Барсе».

Эрик Гарсия

В планах Хави было оставить центрального защитника в клубе на следующий сезон. С Фликом у руля «Барса», вероятно, решит продать его за приличную сумму.

Ориоль Ромеу

Опорник покинет «Барсу» независимо от того, кто будет руководить командой в следующем сезоне.

Иньиго Мартинес

Опытный центральный защитник был «личным» приобретением Хави. Несмотря на то, что в этом сезоне 33-летний защитник выглядел довольно солидно, он еще не зарегистрирован на следующую кампанию, так что, возможно, Флик согласится отпустить его.

Маркос Алонсо

Испанец присоединится к «Атлетико» свободным агентом независимо от того, кто будет руководить «Барсой» в следующем сезоне.