Команда мечты Левандовского. Собрал состав из пяти легенд, а себя назначил тренером

Роберт Левандовски в интервью изданию Mundo Deportivo собрал свою команду мечты из пяти футболистов.

В состав поляка попали три экс-игрока «Барсы»: Тьерри Анри, Карлес Пуйоль и Роналдиньо. Компанию им составили Клаудио Таффарел и Зинедин Зидан.

«Выберу Таффарела из Бразилии в качестве голкипера. Лет 20 назад мне нравилось наблюдать за его игрой. В защите будет Пуйоль, а в полузащиту поставлю Зидана.

Я буду тренером. Я буду на связи, могу управлять ими. Нужен еще один? Ах, да, Роналдиньо на его пике, без сомнения», – объяснил Роберт свой выбор.

Как вам составчик от поляка?