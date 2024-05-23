«Барселона» пока официально не уволила Хави. Тренер откажется от компенсации только в одном случае

«Барселона» намерена по окончании сезона-2023/24 расстаться с главным тренером клуба Хави. Однако блауграна оказалась в щекотливой ситуации.

По закону «Барса» должна выплатить Хави компенсацию за досрочное расставание. Это означает, что испанец может рассчитывать на зарплату за оставшийся срок по контракту, рассчитанному до 2025 года.

По словам журналиста Mundo Deportivo Фернандо Поло, испанец готов отказаться от всей своей зарплаты за следующий год, но есть один нюанс. Хави готов отказаться от компенсации в случае, если весь его штаб получит выходное пособие.

Испанец понимает, в какие неприятности могут попасть его помощники, если им не выплатят заслуженную зарплату. Поэтому он хотел бы, чтобы они получили свои выплаты до того, как согласятся уйти.

Хави еще не получил официального уведомления о том, что его уволят. Сообщается, что сейчас он следит за ситуацией по новостям.