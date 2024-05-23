«Барселона» пока официально не уволила Хави. Тренер откажется от компенсации только в одном случае
«Барселона» намерена по окончании сезона-2023/24 расстаться с главным тренером клуба Хави. Однако блауграна оказалась в щекотливой ситуации.
По закону «Барса» должна выплатить Хави компенсацию за досрочное расставание. Это означает, что испанец может рассчитывать на зарплату за оставшийся срок по контракту, рассчитанному до 2025 года.
По словам журналиста Mundo Deportivo Фернандо Поло, испанец готов отказаться от всей своей зарплаты за следующий год, но есть один нюанс. Хави готов отказаться от компенсации в случае, если весь его штаб получит выходное пособие.
Испанец понимает, в какие неприятности могут попасть его помощники, если им не выплатят заслуженную зарплату. Поэтому он хотел бы, чтобы они получили свои выплаты до того, как согласятся уйти.
Хави еще не получил официального уведомления о том, что его уволят. Сообщается, что сейчас он следит за ситуацией по новостям.
мне жаль, Хави, но надо двигаться дальше, с Хави уже достигли потолка! если судить про его тренерскую карьеру, то первый сезон был лучшим, вот там Хави показывал проблески тренерского таланта! во втором сезоне уже все звезды сошлись! Барса играла плохо, но добивались победы, а Реал был в кризисе.. будь Реал в порядке хотя бы на чуть чуть то Барса и там вряд ли бы чего то добились.. а вот нынешний это полный провал! хоть результаты были нормальными, но в ЛЧ слабая группа, и в 1/8 финале попали на Наполи которые еще более в .опе были нежели Барса, в чемпе тоже не все шло гладко, но жирона самоустранилась во второй части, а АТМ хромал, и добить 2 место тоже было отнюдь не достижением. жаль его, потому что это один из моих любимейших игроков, и смотря на него чувствовал что он хочет и успешную тренерскую карьеру.. сейчас его уже никто в топ клуб не позовут, пока не сотворит чудо с середняками, а этого Хави, при всей моей симпатии к Хави-игроку, не потянет, ибо очень много слабости у него, и самое главное - слабая моралка