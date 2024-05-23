Разборка каталонская. У «Камп Ноу» произошла массовая драка между рабочими, занимающимися реконструкцией арены

Журналист Виктор Наварро сообщил об инциденте возле «Камп Ноу». По данным корреспондента, возле стадиона «Барселоны» подрались рабочие, занимающиеся реконструкцией арены.

В стычке участвовали две группы строителей. Сообщается, что участники драки вооружились рабочими инструментами.

Двум пострадавшим работникам оказали помощь прибывшие сотрудники скорой помощи, одного пострадавшего пришлось госпитализировать. Полиция арестовала четверых. Причины, вызвавшие драку, пока неизвестны.

Информацию Наварро подтверждает Mundo Deportivo. Источники в «Барсе», с которыми связались журналисты MD, подтвердили случившееся и заверили, что клуб примет соответствующие меры, чтобы подобные инциденты не повторились.

Интересно, а что рабочие пытались выяснить?