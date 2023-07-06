FC BARCELONA
Блог

Жерар Пике: «Я всегда знал, что Месси перейдет в «Интер Майями»

Жерар Пике Жерар Пике
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Футбол Футбол

«Я всегда знал, что Месси перейдет в «Интер Майами». Ему предложили заоблачную сумму», — сказал Жерар Пике в интервью Cadena SER.

«Был вариант приехать в Барселону, который, как я понимаю, он рассматривал, но самым естественным решением было отправиться в США».

«В Майами много латиноамериканцев, там много говорят по-испански, и ему будет легко адаптироваться», — добавил Пике.

В течение нескольких месяцев казалось, что Месси возвращается в «Барселону», чтобы в последний раз сыграть за «сине-гранатовых».

Однако в середине июня фанаты «Барсы» были шокированы тем, что Лео решил перейти в МЛС. Хотя часть болельщиков и руководства клуба рада, что возвращение Месси не состоялось из-за огромного финансового бремени, которое легло бы на «Барсу».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LEO30_10
Пирс Морган: 《Я всегда знал, что Криштиану перейдет в《Аль-Наср》
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий