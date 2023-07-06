«Я всегда знал, что Месси перейдет в «Интер Майами». Ему предложили заоблачную сумму», — сказал Жерар Пике в интервью Cadena SER.

«Был вариант приехать в Барселону, который, как я понимаю, он рассматривал, но самым естественным решением было отправиться в США».

«В Майами много латиноамериканцев, там много говорят по-испански, и ему будет легко адаптироваться», — добавил Пике.

В течение нескольких месяцев казалось, что Месси возвращается в «Барселону», чтобы в последний раз сыграть за «сине-гранатовых».

Однако в середине июня фанаты «Барсы» были шокированы тем, что Лео решил перейти в МЛС. Хотя часть болельщиков и руководства клуба рада, что возвращение Месси не состоялось из-за огромного финансового бремени, которое легло бы на «Барсу».