Счет 3-0, 92-я минута: Усман Дембеле меняет Луиса Суареса, а на 97-й получает передачу от Месси и вот такую возможность.

Реакция Месси, уткнувшегося в газон «Камп Ноу», рассказывает об ударе Дембеле лучше любых слов.

В ответном матче «Барса» проиграла 0-4 и вылетела, но Дембеле не играл – травмировал бедро в Ла Лиге. Экс-тренер каталонцев Эрнесто Вальверде уверен, что эта потеря стала определяющей:

«Если бы Усман играл в ответном полуфинале на «Энфилде», мы попали в финал и взяли требл».

В сезоне-2018/19 Дембеле периодически сверкал, но сумму трансфера (105+42 млн евро) вряд ли оправдывал – Усман оформил 13+6 в 41 сыгранном матче.

Спустя 4 года вингер не прибавил в результативности, но тренеры ему по-прежнему доверяют. По ходу чемпионского сезона-2022/23 Хави не раз отмечал важность Дембеле для команды.

У Эрнесто Вальверде дела тоже идут неплохо – после ухода из «Барсы» в 2020-м он два года пробыл в отпуске, а в 2022-м приехал в «Бильбао», который почти добрался до еврокубков и занял 9-е место в Ла Лиге.