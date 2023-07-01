FC BARCELONA
Блог

😳 «Если бы он играл на «Энфилде», мы бы взяли требл». Вальверде рассказал, кого не хватило «Барсе» против «Ливерпуля» – и это не Месси

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Ливерпуль Ливерпуль
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Счет 3-0, 92-я минута: Усман Дембеле меняет Луиса Суареса, а на 97-й получает передачу от Месси и вот такую возможность.

Реакция Месси, уткнувшегося в газон «Камп Ноу», рассказывает об ударе Дембеле лучше любых слов. 

В ответном матче «Барса» проиграла 0-4 и вылетела, но Дембеле не играл – травмировал бедро в Ла Лиге. Экс-тренер каталонцев Эрнесто Вальверде уверен, что эта потеря стала определяющей:

«Если бы Усман играл в ответном полуфинале на «Энфилде», мы попали в финал и взяли требл».

В сезоне-2018/19 Дембеле периодически сверкал, но сумму трансфера (105+42 млн евро) вряд ли оправдывал – Усман оформил 13+6 в 41 сыгранном матче.

Спустя 4 года вингер не прибавил в результативности, но тренеры ему по-прежнему доверяют. По ходу чемпионского сезона-2022/23 Хави не раз отмечал важность Дембеле для команды.

У Эрнесто Вальверде дела тоже идут неплохо – после ухода из «Барсы» в 2020-м он два года пробыл в отпуске, а в 2022-м приехал в «Бильбао», который почти добрался до еврокубков и занял 9-е место в Ла Лиге.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Этот величайший удар останется навсегда в памяти болельщиков Барселоны
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Как не крути, но Дембеле делает игру зрелищной, динамичной. И он стягивает на себя минимум двоих.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SRvR
Не его вина в поражении, просто иногда не везет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий