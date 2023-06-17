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Пике сплавил Гвардиолу и Месси? Шакира раскрыла новые детали из жизни Пике

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«У Жерара были довольно сложные отношения с «Барсой», были очень напряженные отношения с Гвардиолой. Это было что-то вроде «или ты уходишь, или я ухожу». Это была ситуация, которая заставила его сильно страдать», – заявила Шакира в суде, сообщает El Pais.

Если слова Шакиры правдивы, то они подтверждают давние слухи о сложных отношениях Пике с Пепом Гвардиолой. Некоторые считают, что именно Пике вынудил Пепа покинуть клуб в 2012-м.

Выступая на подкасте Гари Невилла в марте 2022-го, Пике предположил, что Гвардиола покинул «Барселону» в основном потому, что ссора с Жозе Моуриньо к тому времени «была слишком сильно». Он также отметил, что Пеп решил уйти «по многим причинам».

Также считается, что именно Пике заставил Лео Месси покинуть «Барселону» после того, как обсудил этот вопрос с Жоаном Лапортой. Когда Гвардиола ушел, Лапорта также был президентом клуба.

Gerard Pique believes Pep Guardiola lost faith in him before leaving Barcelona | Football News | Sky Sports

5 комментариев

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Marakana
Ну все начали страдать фигней. Статья ради сра ча. И найдутся такие которые нпчнут обливать грязью Пике, или Месси, или Пепа
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ЧИКО
Нет конечно! может и было напряжение, оно везде есть. Не надо верить всяким слухам, сами разберутся. Но самое печальное в этом то, что именно Лапорта является той персоной, при правлении которого, клуб покинули лучший тренер и игрок мира!!! Те которые львиную долю внесли в успех команды и клуба. А он стоит и ехидно улыбается, уверяя всех, что всё нормально… а теперь и слить клуб задумал. Если Пике был причиной ухода этих двоих, это ещё доказывает, что Лапорта просто дрожит при присутствии авторитетов в клубе… они легенды, а он никто, который думает только о себе и своей карьере, из за этого он сольёт кого угодно и будет доказывать, что всё ради клуба. Пособирал кредиты в 3 млрд, продал половина имущества клуба, собрал весь хлам ото всюду за огромные деньги и доволен…. Чем он лучше Бартомео? только тем, что тот был придурком, а этот, хитрый жук….. А Ла Лигу выиграл не Лапорта, а Чави, с помощью спада ведущих команд в этом сезоне… Единственная проблема ФК Барселоны заключается в присутствии ничтожных Президентов….. вот и всё…
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Raul14
чушь все это! Лысый шарлатан понял что он дальше ничего не выиграет и спотифайКлуб не даст миллиарды на трансферы, вот и свалил))
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