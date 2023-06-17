«У Жерара были довольно сложные отношения с «Барсой», были очень напряженные отношения с Гвардиолой. Это было что-то вроде «или ты уходишь, или я ухожу». Это была ситуация, которая заставила его сильно страдать», – заявила Шакира в суде, сообщает El Pais.

Если слова Шакиры правдивы, то они подтверждают давние слухи о сложных отношениях Пике с Пепом Гвардиолой. Некоторые считают, что именно Пике вынудил Пепа покинуть клуб в 2012-м.

Выступая на подкасте Гари Невилла в марте 2022-го, Пике предположил, что Гвардиола покинул «Барселону» в основном потому, что ссора с Жозе Моуриньо к тому времени «была слишком сильно». Он также отметил, что Пеп решил уйти «по многим причинам».

Также считается, что именно Пике заставил Лео Месси покинуть «Барселону» после того, как обсудил этот вопрос с Жоаном Лапортой. Когда Гвардиола ушел, Лапорта также был президентом клуба.