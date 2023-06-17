9 комментариев

Или просто хотят этого.

Проницательные болельщики «Барселоны» заметили неравнодушные взгляды между Педри и Айтаной Бонмати из «Барса Фемени».

Чемпионы Ла Лиги презентовали новую домашнюю форму на сезон 2023/24 на этой неделе. Футболки получили восторженные отзывы поклонников, но немного отошли на второй план.

В презентации участвовали Айтана Бонмати, Алексия Путельяс, Патриция Гихарро, Каролина Хансен, Роберт Левандовски, Гави и Рональд Араухо.

Бонмати, которая также участвовала в рекламных акциях, разместила фотографии в новой форме в соцсетях. На одном из изображений она позировала вместе со звездой «Барселоны» Педри.

Педри - 20 лет, Бонмати - 25. Позже появились снимки счастливых взглядов звезд футбола. Фанаты усмотрели в них нечто большее, чем просто уважение.

💭 «Она на пять лет старше, но мне все равно. Они должны быть вместе».

💭 «Я кое-что вижу».

💭 «Здесь чувствуется химия».

💭 «Эта дама просто создана для Педри. Они должны пожениться. Как можно скорее».

💭 «Я буду на их свадебной церемонии».

💭 «Они должны встречаться».

💭 «Она Барби. А он... Кен».

Отметим, что как мужская, так и женская команды «Барселоны» провели хороший сезон. Они выиграли национальные чемпионаты, а также Суперкубок Испании. «Барса Фемени» еще и победила в главном еврокубковом турнире - женской Лиге чемпионов УЕФА.

Бонмати забила 19 мячей в 37 матчах сезона.