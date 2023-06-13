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«Пока мы подписываем Карраско»: фанаты «Барсы» реагируют на то, что Мбаппе, похоже, присоединится к «Реалу» этим летом

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Слухи о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» появились после того, как игрок написал письмо, в котором сообщал «ПСЖ», что не будет продлевать свой контракт после 2024 года.

Таким образом, у парижан остается выбор: продать его «Реалу» сейчас или бесплатно потерять в 2024 году.

Фанаты «Барсы» в Твиттере твердо уверены, что их команда может быть не такой конкурентоспособной, как их соперники, если они получат француза.

💭 A3avd: «Они собираются подписать Мбаппе, а мы подпишем Карраско 😭».

💭 AbdulAL97: «Мбаппе, Беллингем и Альфонсо Дэвис в «Реал». Амрабат, Карраско и Иниго Мартинес в «Барсу». В следующем сезоне у нас не все в порядке».

💭 kennycee93 : «Переход Мбаппе в «Реал» — это страшная мысль. Говорю как обеспокоенный болельщик «Барсы».

💭 MohakulShivam: «Переход Мбаппе в «Реал» станет головной болью для «Барсы»🙁🙁»

10 комментариев

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Loegaire Bell
Для всех, кто любит рвать волосы на голове по любому случаю напомню, что имена на футболках не выигрывают трофеи. Это происходит из-за качественного футбола. И Мбаппе ещё никуда не перешёл))

Будто бы никогда такого в футболе не было, что команда с самым дорогим составом не брала трофеи? Да регулярно.
+16
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+16
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Yuriy Chistyakov
Ответ Loegaire Bell
Для всех, кто любит рвать волосы на голове по любому случаю напомню, что имена на футболках не выигрывают трофеи. Это происходит из-за качественного футбола. И Мбаппе ещё никуда не перешёл)) Будто бы никогда такого в футболе не было, что команда с самым дорогим составом не брала трофеи? Да регулярно.
Тем не менее, мысль абсолютно верна. Реал покупает Тчуамени, Барса подписывает Кессье. Реал покупает Беллингема, Барса хочет поменять Фати на Невеша. Реал подпишет Дэвиса, а в Барсу вернется из аренды Дест. Возможно, Мбаппе окажется в Реале, а Барса может рассчитывать максимум на камбэк Аубы.
Вопрос даже не в именах и их громкости. Зачем тратиться на Ферранов, Раф, Кессье, и т.д. Может не надо пачками брать середняков, а точечно изредка усиливаться топами? А то перед началом сезона Хави гордился, что у него два полноценных состава для игры на всех фронтах, а по факту на один состав не наскрести было, и без Педри, Араухо, Дембеля или Гави игра пропадала
+7
-1
+6
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Avazbek Rasulov
Ответ Loegaire Bell
Для всех, кто любит рвать волосы на голове по любому случаю напомню, что имена на футболках не выигрывают трофеи. Это происходит из-за качественного футбола. И Мбаппе ещё никуда не перешёл)) Будто бы никогда такого в футболе не было, что команда с самым дорогим составом не брала трофеи? Да регулярно.
Совершенно верно. Не бывает не победимых. Футбол это командная игра.
+5
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+5
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Falsegoalkeeper
Ответ Yuriy Chistyakov
Тем не менее, мысль абсолютно верна. Реал покупает Тчуамени, Барса подписывает Кессье. Реал покупает Беллингема, Барса хочет поменять Фати на Невеша. Реал подпишет Дэвиса, а в Барсу вернется из аренды Дест. Возможно, Мбаппе окажется в Реале, а Барса может рассчитывать максимум на камбэк Аубы. Вопрос даже не в именах и их громкости. Зачем тратиться на Ферранов, Раф, Кессье, и т.д. Может не надо пачками брать середняков, а точечно изредка усиливаться топами? А то перед началом сезона Хави гордился, что у него два полноценных состава для игры на всех фронтах, а по факту на один состав не наскрести было, и без Педри, Араухо, Дембеля или Гави игра пропадала
В реальности Тчуамени баночник. Для Камавинги вообще не нашлось места в центре. Без Винисиуса, Кроса и Модрича Реал был просто беззубый в этом сезоне. Деста будут продавать, а молодый игроки у Барсы топовые. Тот же Педри по мне лучше Беллингема, Бальде потенциально не хуже Дэвиса. Центр обороны у Барсы сильнее как по мне. У Барсы на самом деле одна проблемная позиция - левый инсайд. Тут не нужен гениальный футболист, так как футбол Хави все таки системный и меньше заточенный на импровизацию. Поэтому использовать там Карраско или Гюндогана очень даже неплохо. У Сити того же не сказать, что Грилиш это уровень Мбаппе и Винсиуса. Но в рамках узких задач справляется хорошо.
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Акбар Собирджонов
Тогда пусть Барса купит Неймара, из-за его образа жизни это сомнительно, но имеем то, что имеем. Ней по таланту самый лучший, просто ему не хватает дисциплины. Остается надеяться, что он возьмется за голову и перезапустит карьеру. Тогда и Барса, и Ней будут в выигрыше
+3
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+3
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CopaAmerica
Месси Хави Иньесту Бускетса Пуйоля и др Барса не покупала … зато создала лучший состав в истории, ищите в ла масии
+3
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Денис Бузмаков
А вдруг кто-то есть в твиттере, который переводит и выкладывает комменты со спортса
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Итачи Учиха
Просто давайте вспомним, сколько трофеев выиграли Галактикос.
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Вячеслав Новиков
Что-ж поделать, сейчас такое время когда Барселона не может шиковать, главное исправить финансовое положение, и всё будет
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