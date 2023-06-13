10 комментариев

Слухи о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» появились после того, как игрок написал письмо, в котором сообщал «ПСЖ», что не будет продлевать свой контракт после 2024 года.

Таким образом, у парижан остается выбор: продать его «Реалу» сейчас или бесплатно потерять в 2024 году.

Фанаты «Барсы» в Твиттере твердо уверены, что их команда может быть не такой конкурентоспособной, как их соперники, если они получат француза.

💭 A3avd: «Они собираются подписать Мбаппе, а мы подпишем Карраско 😭».

💭 AbdulAL97: «Мбаппе, Беллингем и Альфонсо Дэвис в «Реал». Амрабат, Карраско и Иниго Мартинес в «Барсу». В следующем сезоне у нас не все в порядке».

💭 kennycee93 : «Переход Мбаппе в «Реал» — это страшная мысль. Говорю как обеспокоенный болельщик «Барсы».

💭 MohakulShivam: «Переход Мбаппе в «Реал» станет головной болью для «Барсы»🙁🙁»