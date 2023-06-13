10 комментариев

«Пока мы подписываем Карраско»: фанаты «Барсы» реагируют на то, что Мбаппе, похоже, присоединится к «Реалу» этим летом
Слухи о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» появились после того, как игрок написал письмо, в котором сообщал «ПСЖ», что не будет продлевать свой контракт после 2024 года.
Таким образом, у парижан остается выбор: продать его «Реалу» сейчас или бесплатно потерять в 2024 году.
Фанаты «Барсы» в Твиттере твердо уверены, что их команда может быть не такой конкурентоспособной, как их соперники, если они получат француза.
💭 A3avd: «Они собираются подписать Мбаппе, а мы подпишем Карраско 😭».
💭 AbdulAL97: «Мбаппе, Беллингем и Альфонсо Дэвис в «Реал». Амрабат, Карраско и Иниго Мартинес в «Барсу». В следующем сезоне у нас не все в порядке».
💭 kennycee93 : «Переход Мбаппе в «Реал» — это страшная мысль. Говорю как обеспокоенный болельщик «Барсы».
💭 MohakulShivam: «Переход Мбаппе в «Реал» станет головной болью для «Барсы»🙁🙁»
Будто бы никогда такого в футболе не было, что команда с самым дорогим составом не брала трофеи? Да регулярно.
Вопрос даже не в именах и их громкости. Зачем тратиться на Ферранов, Раф, Кессье, и т.д. Может не надо пачками брать середняков, а точечно изредка усиливаться топами? А то перед началом сезона Хави гордился, что у него два полноценных состава для игры на всех фронтах, а по факту на один состав не наскрести было, и без Педри, Араухо, Дембеля или Гави игра пропадала