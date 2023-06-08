FC BARCELONA
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Эталон преданности – сравните, что говорили Месси и Иньеста после ухода из «Барсы»

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Лионель Месси подтвердил, что не рассматривал возможность перехода в другой европейский клуб вместо «Барсы», несмотря на то, что получил ряд предложений после ухода из «ПСЖ».

«Я ушел из Европы. У меня были предложение от одной из европейских команд, но я решил, что в Европе я могу вернуться только в «Барсу».

Это очень похоже на то, что сказал Андрес Иньеста после ухода из «Барсы» в 2018-м.

«Я никогда не буду играть против «Барсы», так что будущий клуб будет не из Европы».

Разница в этих случаях заключается в том, что Иньеста покинул Европу сразу после ухода из «Барсы», а Месси присоединился к «ПСЖ» – но главная мысль остается: легенды каталонского клуба не захотели играть против него.

Андрес Иньеста: «Будет больно видеть Месси в футболке другой команды»

2 комментария

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Спартак Уокер
Месси не обязан был иза того что играл за Барселону ехать сразу из Европы
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breeze1989
Иньеста уехал, когда перестал(из-за травм, в первую очередь) тянуть уровень Барселоны, а Месси вполне в норме был и выиграл после этого как минимум один ЗМ. Странно сравнивать .
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