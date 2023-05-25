После объявления об уходе Жорди Альбы в конце сезона многие из игроков «Барселоны» высказали ему теплые слова. Одно из самых запоминающихся – письмо Педри, которому было всего 9 лет, когда Альбы подписал контракт с каталонцами.

«Мне трудно принять тот факт, что через несколько дней «Барса» потеряет одного из своих лучших защитников, а мы потеряем великого товарища по команде. Жорди, я надеюсь, что где бы ты ни был, тебя примут с такой же радостью и любовью, как и ты меня три года назад.

Я буду скучать по тебе на поле, а еще больше в раздевалке... По шуткам и смеху, которые были у нас вместе все это время. И ты, и твоя семья заслуживают самого лучшего. Огромное спасибо за все, Жорди».