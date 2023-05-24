Недавно в сети засветилось новое фейковое фото.

Пике и Шакира расстались год назад и с тех пор по сети гуляют десятки фейковых фото новой избранницы Жерара. Сначала никто не знал, как она выглядит, но даже когда личность Клары Чиа была раскрыта, поток фейков это не остановило.

И вот накануне новое «фото Клары».

Вскоре выяснилось, что фото украдено из соцсетей

Сам Пике недавно выложил фото с возлюбленной у себя в инстаграме, Клара Чиа выглядит именно так.