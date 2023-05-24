FC BARCELONA
Блог

Фанаты Пике постоянно выдают фото разных девушек за Клару Чиа, отмечая ее красоту в сравнении с Шакирой💃🏼 Интересно, Жерар в курсе?

Барселона Барселона
Жерар Пике Жерар Пике
Клубы Клубы
Шакира
Футбол Футбол

Недавно в сети засветилось новое фейковое фото.

Пике и Шакира расстались год назад и с тех пор по сети гуляют десятки фейковых фото новой избранницы Жерара. Сначала никто не знал, как она выглядит, но даже когда личность Клары Чиа была раскрыта, поток фейков это не остановило.

И вот накануне новое «фото Клары».

Вскоре выяснилось, что фото украдено из соцсетей

Сам Пике недавно выложил фото с возлюбленной у себя в инстаграме, Клара Чиа выглядит именно так.

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Ivanov
Я уже на автомате, если вижу что-то про пикешакиру, то сразу минусую.
Жалко что на спортсе нет игнора по тегам, чтоб в ленте такое вообще не светилось.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
В Париже были - Ванда/Мауро
В АльНасре- Роналду/Родригез
У Барсы отныне свои - Жора/Шакира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Денег полно и всяких шакир можно менять как перчатки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FrankieWild
Ответ Igor Ivanov
Я уже на автомате, если вижу что-то про пикешакиру, то сразу минусую. Жалко что на спортсе нет игнора по тегам, чтоб в ленте такое вообще не светилось.
+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий